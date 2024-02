Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.457,60 EUR +22,34% (08.02.2024, 14:01)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.441,40 EUR +21,78% (08.02.2024, 13:47)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (08.02.2024/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adyen: Erleichterung nach den schwachen Ergebnissen des ersten Halbjahres - Aktie steigt um 21% - AktiennewsDie Aktien von Adyen (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) steigen heute um fast 21%, nachdem das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte ein über den Erwartungen liegendes Verarbeitungsvolumen und einen höheren Reingewinn meldete, was eine Erleichterung nach den überraschend schwachen Ergebnissen des ersten Halbjahres darstellt, so die Experten von XTB.Die EBITDA-Marge habe die Schätzungen der Analysten übertroffen, da das Unternehmen die Rentabilität durch eine Verlangsamung des Einstellungsprozesses habe steigern können.• Nettoumsatz 887 Mio. EUR, +23% y/y (im Jahresvergleich), geschätzt auf 875,5 Mio. EUR.• Nettoumsatzerlöse in Nordamerika 242,0 Mio. EUR, +27% y/y, geschätzte 236,1 Mio. EUR.• Nettoumsatzerlöse in der Region APAC 98,0 Mio. EUR, +25% y/y, geschätzt 116,5 Mio. EUR.• Nettoumsatzerlöse in der Region EMEA 491,0 Mio. EUR, +23% y/y, geschätzt 476,6 Mio. EUR.• Umsatzerlöse 1,01 Mrd. EUR, -80% y/y, geschätzt 981,2 Mio.• Bearbeitungsgebühren 251,2 Millionen Euro, +21% y/y, geschätzt 246,7 Millionen Euro• Abwicklungsgebühren 596,2 Millionen Euro, -87% y/y, geschätzt 974,4 Millionen Euro• EBITDA-Marge 48%, geschätzt 44,1%• EBITDA 423 Mio. EUR, +14% y/y, geschätzt 388,9 Mio.• Verarbeitetes Volumen 544,1 Mrd. EUR, +29% ggü. dem Vorjahr, geschätzt 514,33 Mrd.• Nettogewinn 416,1 Millionen Euro, +48% im Jahresvergleich, geschätzt 343 Millionen Euro• Operatives Ergebnis 378,5 Millionen Euro, +13% im Jahresvergleich, geschätzt 340,4 Millionen Euro• Ergebnis vor Steuern 569,6 Mio. EUR, +58% im Vergleich zum Vorjahr, geschätzt 437,9 Mio.• Kosten der Finanzinstitute 73,4 Millionen Euro, -98% y/y, geschätzt 100 Millionen Euro• Kosten der verkauften Waren 49,5 Mio. EUR, +72% y/y, geschätzt 43,6 Mio.• Verwässertes Ergebnis je Aktie 13,36 Mio. EUR vs. 9,08 Mio. EUR y/y, geschätzt 11,00 Mio.• Freier Cashflow 391,8 Millionen Euro, +31% y/y, geschätzt 341,7 Millionen Euro(News vom 08.02.2024)Börsenplätze Adyen-Aktie: