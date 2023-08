Börsenplätze Adyen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

799,00 EUR -9,92% (21.08.2023, 21:59)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

872,00 EUR -2,94% (18.08.2023, 17:39)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (21.08.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Adyen habe ihre Talfahrt auch zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt und Montag weitere neun Prozent verloren. Angesichts des jüngsten Crashs würden die Analysten reihenweise die Kursziele senken. Dabei habe sich nun auch der größte Skeptiker des niederländischen Zahlungsabwicklers zu Wort gemeldet.Analyst Pavan Daswani von der Citigroup sei schon länger bearish zu Adyen eingestellt. Nun habe er seine Verkaufsempfehlung für die Aktie noch einmal bestätigt und das Kursziel von 1.050 auf 750 Euro gesenkt. Er signalisiere damit weitere sieben Prozent Verlustpotenzial und bleibe der größte Bär, nachdem sein bisheriges Kursziel zeitweise unterboten worden sei.Er sei skeptisch, ob der Fintech-Konzern das langfristige Margenziel erreichen könne. Denn um das Wachstum aufrechtzuerhalten, müsse Adyen weiterhin Personal einstellen und langfristig investieren, während gleichzeitig die Konkurrenz zunehme, so Daswani.Der Blick auf die Halbjahreszahlen aus der Vorwoche, die in fast jeder Hinsicht enttäuscht hätten, stimme auch bislang bullishe Analysten vorsichtiger. Die Kursziele würden dabei fast genauso schnell purzeln wie der Kurs.Konkret habe die Aktie von Adyen seit der Vorlage der Halbjahreszahlen am Donnerstagmorgen mehr als 45 Prozent an Wert verloren. Zwar sei nach derartigen Crashs immer auch technische Gegenbewegung möglich. Anleger sollten allerdings nicht ins fallende Messer greifen und das Papier auch weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link