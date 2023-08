Mit Material von dpa-AFX



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (18.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Enttäuschende Halbjahreszahlen hätten die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen am Donnerstag um bis zu 40 Prozent einbrechen lassen. Auch am heutigen Freitag taumele sie weiter nach unten. Der Grund: Zahlreiche Analysten hätten sich kritisch zu Wort gemeldet - und dabei teils sogar die Wachstumsstory in Zweifel gezogen.Nach der Zahlenvorlage am Vortag habe Berenberg-Analystin Tammy Qiu nun ihre Kaufempfehlung gestrichen und die Aktie auf "hold" abgestuft. Das Kursziel habe sie bei dieser Gelegenheit deutlich gesenkt - von 1.950 auf 1.095 Euro. Der Quartalsbericht habe ein verlangsamtes Wachstum gezeigt und eine geringer als erwartete EBITDA-Marge, habe sie zur Begründung geschrieben.Das Kernelement für die Adyen-Investmentthese sei ein kontinuierliches, starkes Wachstum. Nun aber gebe es Zweifel über das Wachstumsniveau. Zudem fehle bis Ende 2024 auch eine operative Hebelwirkung.In dieselbe Kerbe habe auch James Goodman von der britischen Investmentbank Barclays geschlagen. Er sehe durch die enttäuschende Entwicklung im ersten Halbjahr die Wachstumsthese von Adyen infrage gestellt. Das gelte auch für die Preissetzungsmacht und die Wettbewerbsdifferenzierung des Zahlungsabwicklers.Adyen bleibe für ihn zwar ein großartiges Unternehmen, aber die Gefahr eines womöglich noch schwächeren zweiten Halbjahres hindere ihn an einer Hochstufung der Aktie. Folglich habe Goodman sein "Equal-weight"-Rating bestätigt und das Kursziel von 1.600 auf 1.150 Euro gesenkt.Die Adyen-Bullen von J.P. Morgan hätten ihre Kaufempfehlung zwar bestätigt. Sie kämen angesichts der enormen Kursverluste der letzten Tage aber nicht umhin, den fairen Wert von 1.850 auf 1.500 Euro zu senken. Nach dem Crash signalisiere Analyst Sandeep Deshpande damit immer noch rund 75 Prozent Luft nach oben. Er habe aber auch festgestellt, dass es für den Zahlungsabwickler keinen Freifahrtschein für Ausgaben gebe, wenn das Wachstum unter der mittelfristigen Prognose liege.Der Kurs von Adyen sei seit der Zahlenvorlage am Donnerstagmorgen um mehr als 40 Prozent eingebrochen und bei 844 Euro auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen. Damit scheine die Aktie zwar reif für eine technische Gegenbewegung, kurz- und mittelfristig dürften aber weitere Analysten eine Neubewertung der Lage vornehmen.Anleger meiden die Aktie weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2023)