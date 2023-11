unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (23.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Die Adyen-Aktie lasse den starken Kurseinbruch von Mitte August immer mehr vergessen. Nach dem Kurssprung vom 9. November aufgrund optimistischerer Mittelfristziele sei das Papier des niederländischen Unternehmens fast durchgehend gestiegen und der nächste Widerstand sei immer noch ein Stück weit entfernt.Seit Beginn der Erholung Anfang November habe die Adyen-Aktie um rund 60% zugelegt. Zwar liege sie noch weit unter dem Niveau vor dem Crash vom 17. August, dennoch gebe es einen Funken Hoffnung. Die Aktie habe in den letzten zehn Handelstagen Stärke gezeigt, indem sie an sieben Tagen gestiegen sei. Durch dieses Momentum sei es wahrscheinlich, dass die Aktie die untere Gap-Kante vom 17. August bei 1.200 Euro und den GD200, welcher aktuell bei 1.227 Euro verlaufe, erreicht. Sollte die Aktie die Widerstände überwinden können, hätte sie freie Fahrt die obere Gap-Kante bei 1.437 Euro zu erreichen und damit weitere 20% zuzulegen.Die Adyen-Aktie habe das Momentum auf ihrer Seite. Risikofreudige Anleger könnten jetzt einsteigen und versuchen die rund 13% bis zur Gap-Kante mitzunehmen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen wolle, warte auf ein Überschreiten der unteren Gap-Kante und des GD200 bei etwa 1.200 Euro, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2023)