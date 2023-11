Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (16.11.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Adyen: 180-Grad-Kehrtwende - AktienanalyseWie sich die Bilder gleichen: Im Sommer 2022 ist die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) infolge schlechter Zahlen von mehr als 1.800 Euro auf weniger als 1.600 Euro abgeschmiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Rund ein Jahr später, Mitte August, hätten sich die Papiere auf rund 800 Euro nochmals halbiert. Der Grund seien erneut negative Daten zu Umsatz und Gewinn. Der niederländische Zahlungsdienstleister bekomme die Zurückhaltung vieler Konsumenten bei Einkäufen sowie den Kampf um technisch versierte Mitarbeiter zu spüren. Das Wachstum habe im ersten Halbjahr nachgelassen, die operative Gewinnmarge sei gesunken.Börsianer und Analysten hätten schockiert reagiert, die Aktie habe um rund 40 Prozent kollabiert. Nur drei Monate später lege die Aktie mit einem Kurssprung um mehr als 35 Prozent eine 180-Grad-Kehrtwende hin, wie man sie an der Börse nur äußerst selten sehe. Grund: Das Adyen-Management habe für mehr Klarheit über seine Wachstumsziele für die kommenden Jahre gesorgt. Demnach solle der Nettoumsatz bis 2026 jährlich im niedrigen bis hohen zweistelligen Prozentbereich steigen. Davon solle mindestens die Hälfte als EBITDA hängen bleiben. Die Ambitionen seien zwar nicht mehr ganz so hoch wie früher, doch hätten die klaren Aussagen die Sorgen der Investoren gemindert.Auch die Zahlen des dritten Quartals hätten überzeugt, denn immerhin habe das Wachstumsniveau des ersten Halbjahres gehalten werden können. Das Transaktionsvolumen sei gegenüber um gut ein Fünftel auf 243,1 Mrd. Euro geklettert. Nach den Kursturbulenzen müsse Adyen Quartal für Quartal für Vertrauen sorgen, bevor die Aktie ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen könne. (Ausgabe 45/2023)Börsenplätze Adyen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:1.019,80 EUR +0,08% (16.11.2023, 10:47)