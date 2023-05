NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

89,91 USD +0,25% (02.05.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christopher Danely von der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 76 auf 85 USD.Das Unternehmen habe trotz der Schwäche bei den Rechenzentrumsprodukten ein ausgeglichenes Ergebnis verzeichnet, aber unter dem Konsens gelegen, da das Gaming- und Embedded-Geschäft geschwächelt habe, so der Analyst in einer Research Note. AMD erwarte für das zweite Halbjahr 2023 ein zweistelliges Wachstum des Umsatzes im Bereich Rechenzentren gegenüber dem Vorquartal, was angesichts des schwachen makroökonomischen Umfelds recht aggressiv sei, so die Firma. Citi glaube, dass die Konsensschätzungen eher nach unten korrigiert werden müssten.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:75,00 EUR -8,17% (03.05.2023, 16:06)