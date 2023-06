NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

127,33 USD +2,25% (14.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.06.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christian Schwab von Craig-Hallum Capital:Christian Schwab, Analyst von Craig-Hallum Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und erhöht das Kursziel.Das Unternehmen habe eine Veranstaltung abgehalten, auf der man seine Rechenzentrumsprodukte der nächsten Generation vorgestellt und zwei neue, für die Arbeitslast optimierte EPYC-Server-CPUs der vierten Generation angekündigt habe. AMD habe auch ein erweitertes Angebot an GPU-Beschleunigern angekündigt, die auf künstliche Intelligenz zugeschnitten seien, und die Überzeugung erläutert, dass der gesamte adressierbare Markt für Beschleuniger, die auf künstliche Intelligenz ausgerichtet seien, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 50% von etwa 30 Mrd. USD im Jahr 2023 auf über 150 Mrd. USD im Jahr 2027 wachsen könne. Craig-Hallum glaubt, dass AMD sehr gut für den Megatrend der künstlichen Intelligenz positioniert ist, der noch in den Kinderschuhen steckt.Christian Schwab, Analyst von Craig-Hallum Capital, bewertet die AMD-Aktie unverändert mit "buy" und hebt das Kursziel von 100 auf 158 USD an. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:115,78 EUR -1,55% (15.06.2023, 13:02)