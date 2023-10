NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, senkt das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 132 auf 120 USD.Das Unternehmen sehe ein "schwieriges Umfeld" für Halbleiteraktien auf dem Weg in die Q3-Gewinnsaison, obwohl es Compute/AI als die "beste Nachbarschaft" bezeichne. Das Unternehmen wende einen 32-fachen Multiplikator auf seine Non-GAAP EPS-Schätzung für 2024 an, was in der Mitte des historischen Bereichs von AMD liege.Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:102,36 EUR +1,13% (10.10.2023, 16:36)