Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An einem unruhigen Tag an der Wall Street würden die Aktien des Chipherstellers AMD am Nachmittag deutlich ansteigen. Medienberichten zufolge wolle AMD mit seinen Halbleitern bei Künstlicher Intelligenz einsteigen und setze dabei auf die Zusammenarbeit mit dem Softwareriesen Microsoft AMD würden sich am Donnerstag um 9,3 Prozent auf 89,35 Dollar verteuern. Für Microsoft gehe es um 0,8 Prozent auf 307 Dollar in die Höhe. Wie der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichte, plane AMD mithilfe des Softwareriesen Microsoft den Einstieg in den Markt für KI-Chips.Ziel der Kooperation sei es, Kunden eine Alternative zu den Chips von NVIDIA anzubieten. NVIDIA sei der klare Marktführer bei KI-Chips, sogenannten Graphics Processing Units, GPUs. Die Hilfestellung Microsofts bestehe vor allem in der Finanzierung von AMDs Forschungen auf dem Gebiet, daneben biete Microsoft AMD einen selbst entwickelten KI-Halbleiter mit der Bezeichnung "Athena" an.Für Microsoft wäre eine finanzielle Unterstützung des Chipherstellers ein Klacks, der Konzern schwimme im Geld. Die Aktie sei eine Dauerempfehlung des "Aktionär" und sollte weiter gehalten werden.Bei AMD habe die Redaktion zuletzt den Verkauf empfohlen. An der Einschätzung ändert sich kurzfristig nichts, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link