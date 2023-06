Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die in den letzten acht Monaten erfolgsverwöhnten Anleger des Halbleitertitels AMD hätten in den vergangenen Tagen stark sein müssen. Gegenüber ihrem am Dienstag letzte Woche markierten Verlaufshoch bei 133 Dollar hätten die Papiere nach einem weiteren schwachen Handelstag gestern inzwischen 17 Prozent eingebüßt. Noch sei der mittelfristige Aufwärtstrend aber nicht gefährdet.Habe die Aktie zur Monatsmitte noch von einer ganzen Reihe an Analysten-Upgrades und dem anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz profitiert, hätten in den vergangenen Tagen kräftige Gewinnmitnahmen eingesetzt. Angesichts der Aufschläge in den Wochen zuvor komme das nicht überraschend, die Diskrepanz gegenüber NVIDIA , das sich trotz erster Gewinnmitnahmen deutlich besser habe behaupten können, sei jedoch auffällig.Für Anleger gebe es eine gute und eine schlechte Nachricht: Der mittelfristige Aufwärtstrend sei trotz der Kursverluste noch nicht gefährdet, allerdings sei der Risikopuffer auf zehn Prozent zusammengeschrumpft. Die Bullen sollten sich langsam mit einem Lebenszeichen zurückmelden!Im Tageschart sei das auffälligste Ereignis der vergangenen Tage der Lückenschluss des zwischen 108 und 116 Dollar gerissenen Aufwärtsgaps. Dieser habe sich im Wesentlichen in Form eines Rounding-Tops vollzogen, das häufig mit einer Trendwende einhergehe. Für eine solche spräche innerhalb der technischen Indikation das Crossing im MACD, der unter die Signallinie gefallen sei und damit eine stark nachlassende Trendstärke anzeige. Noch sei das Vorzeichen aber positiv, was für einen unverändert intakten Aufwärtstrend spreche.Der Blick in den Wochenchart lege einen ähnlich Schluss nahe. Zwar habe die Trendstärke auch hier, vor allem im RSI, nachgelassen. Das spreche für eine in den kommenden Wochen verminderte Aufwärtsdynamik und eine Rückkehr in den Trendkanal der vergangenen Monate. Eine übergeordnete Trendwende lasse sich daraus allerdings nicht ableiten. Oberhalb von 100 Dollar stünden die Zeichen damit weiter auf Grün.Die heftigen Kursverluste der vergangenen Tage würden schmerzen. Wenngleich AMD kurzfristig weiter an Boden verlieren könnte, insbesondere dann, wenn die Aktie vor dem Wochenende unterhalb von 110 Dollar schließe, sei der mittelfristige Aufwärtstrend bislang ungefährdet. Neu gemischt würden die Karten erst bei einem nachhaltigen Schluss unterhalb von 100 Dollar. Solange das nicht der Fall ist, sind Pullbacks wie der aktuelle Einstiegschancen in die Empfehlung von "Der Aktionär", so Max Gross von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 23.06.2023)