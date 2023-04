XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

88,36 EUR +5,20% (11.04.2023, 11:42)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

95,48 USD +3,26% (10.04.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Piper Sandler:Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Bei einem Marktpreis von 92,47 USD werde AMD mit dem 26Fachen des von Piper für 2023 geschätzten Gewinns je Aktie von 2,89 USD gehandelt, so der Analyst. Er habe gesagt, dass AMD mit einem Abschlag im Vergleich zu seiner Peer Group gehandelt werde, die mit dem 65Fachen gehandelt werde. Die Erhöhung des Kursziels spiegle nach Ansicht des Unternehmens "erhöhte Multiplikatoren" wider. AMD bleibe die beste Wahl unter den Large Caps.Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Advanced Micro Devices-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 90,00 auf 110,00 USD angehoben. (Analyse vom 10.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:88,53 EUR +4,57% (11.04.2023, 11:57)