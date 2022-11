XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

60,01 EUR -1,61% (10.11.2022, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

59,92 USD -6,16% (09.11.2022, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: An bärischer Flagge - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 164,46 USD aus dem November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 13. Oktober 2022 auf ein Tief bei 54,57 USD geführt. Seitdem erhole sich der Wert in einer bärischen Flagge. Dabei sei er am Dienstag in das Abwärtsgap vom 7. Oktober geklettert und habe dieses teilweise geschlossen, es verbleibe ein Rest zwischen 64,96 USD und 67,66 USD. Die Aktie habe sich gestern der Unterkante der Flagge bei heute 58,43 USD deutlich angenähert.Falle die AMD-Aktie aus der bärischen Flagge nach unten raus, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit November 2021. Dieses Signal könnte eine weitere Verkaufswelle in Richtung 48,50 USD oder sogar 42,70 USD und damit auf die Hochpunkte der Jahre 2000 bzw. 2006 einleiten. Sollte der Chipwert aber über den EMA 50 bei aktuell 67,37 USD ausbrechen, würde sich das Chartbild aufhellen. In diesem Fall wäre eine weitere Erholung in Richtung 81,58-83,45 USD möglich. (Analyse vom 10.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:60,30 EUR +0,70% (10.11.2022, 09:18)