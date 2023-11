NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

108,04 USD +9,69% (01.11.2023, 21:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit "overweight" ein.Laut KeyBanc habe AMD im dritten Quartal ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt und für das vierte Quartal einen niedrigeren Ausblick gegeben. Während Rechenzentren auf dem Weg zu einem hohen einstelligen Wachstum und 50% in der zweiten Jahreshälfte gegenüber der ersten Jahreshälfte seien und PC eine starke Erholung zeige, werde dies durch eine Korrektur bei Embedded und eine schwächere Gaming-Nachfrage negativ beeinflusst, so KeyBanc. Das Unternehmen sei von den Ergebnissen für Rechenzentren und den Aussichten für Server-CPUs und -GPUs am meisten ermutigt, senke aber die Schätzungen aufgrund der schwachen Embedded-/Gaming-Nachfrage.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 160 auf 140 USD. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:100,70 EUR -1,37% (02.11.2023, 14:50)