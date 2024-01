Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

157,98 EUR +1,79% (24.01.2024, 10:22)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

168,37 USD +0,11% (23.01.2024, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Pierre Ferragu von New Street Research:Die Analysten von New Street Research setzen ihre Empfehlung für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "neutral" auf "buy" hoch.New Street habe AMD heraufgestuft, nachdem die Möglichkeit analysiert worden sei, dass im Jahr 2027 400 Milliarden USD für Chips für künstliche Intelligenz ausgegeben würden. AMD sei der beste Weg, um ein Szenario der schnellen Einführung von KI-Chips zu spielen, mit der höchsten Bewertung und den höchsten Erwartungen, so New Street in einer Research Note.Nach Ansicht des Unternehmens sei TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) das "risikoärmste Unternehmen", das eine begrenzte Marktanteilsunsicherheit, ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Erwartungen und eine attraktive Bewertung sowohl bei einer schnellen als auch bei einer langsamen Einführung biete. New Street sei der Ansicht, dass sich das Multiple von AMD in Richtung des 30Fachen normalisieren werde, wenn sich das Wachstum verlangsame, was einen Aktienkurs von 215 USD in zwölf Monaten oder ein Aufwärtspotenzial von 26% impliziere. Im nachbörslichen Handel steige die Aktie um 1% auf 169,70 USD.Die Analysten von New Street Research stufen die Aktie von Advanced Micro Devices von "neutral" auf "buy" hoch und sehen 215 USD als Kursziel. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie: