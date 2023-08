Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Halbleitermarkt sei hart umkämpft. Während sich AMD bei CPUs, also den Hauptprozessoren, mit Intel duelliere, habe es bei Grafikbeschleunigern schon vor einiger Zeit NVIDIA den Kampf angesagt. Mit zwei neuen Workstation-Grafikkarten aus der Reihe AMD Radeon Pro W7000 wage man jetzt einen Angriff auf die reichweitenstarke Mittelklasse von NVIDIA.Konkret gehe es um die Modelle W7600 und W7500, Oberklassemodelle aus derselben Reihe habe AMD bereits im April präsentiert. Diese würden auf RDNA-3, der aktuellsten Chiparchitektur von AMD basieren, und würden sich durch eine besonderes hohe Effizienz auszeichnen.Dadurch könne man NVIDIA, das bei seinen direkten Konkurrenzprodukten A2000 und T1000 noch auf eine ältere Architektur setze, ein Schnippchen schlagen. Erst recht, nachdem AMD für mehr Leistung einen geringeren bzw. nahezu denselben Preis verlange.Die neuen Workstation-Grafikkarten würden auf Anwendungen mit mittlerem Leistungsbedarf zielen und sich vor allem an anspruchsvolle Benutzer im Bereich Foto- und Videobearbeitung sowie Content Creation richten. Laut eines von AMD zitierten Report würden Mid-End-Modelle rund 40 Prozent aller verkauften Workstation-Grafikkarten ausmachen.Die Nachricht sei am gestern schwachen Handelstag gut angekommen. Die AMD-Aktie habe sich von den mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen am Vortag erholen und dreieinhalb Prozent zulegen können. Vor dem Wochenende müssten die Bullen allerdings nochmal einen Zahn zulegen, ansonsten drohe ein Wochenschluss unterhalb der 50-Tage-Linie.Im andauernden Technologieduell könne AMD mit seinen neuen Workstation-Grafikkarten der Mittelklasse NVIDIA ein Schnippchen schlagen. Bei den Modellen handelt es sich um reichweitenstarke Volumenmodelle, das sollte den Erlösen auf die Beine helfen und der in diesem Jahr stark gestiegenen Bewertung eine bessere Argumentationsgrundlage verleihen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2023)