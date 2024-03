Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den deutlichen Kursgewinnen zuletzt verliere die Aktie von AMD am Dienstag im insgesamt sehr schwachen Marktumfeld für Tech-Werte etwas an Boden. Der Halbleiterkonzern werde zusätzlich von einem Bericht belastet, dass angesichts der US-Sanktionen Ärger mit KI-Chips für China drohe.Unter Berufung auf Insider habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtet, dass AMD mit dem Export seines auf China zugeschnittenen Spezialchips auf Widerstand in Washington treffe. Der Konzern habe die Performance des Prozessors zwar gegenüber der Standardvariante verringert, um nicht unter die Sanktionen des US-Handelsministeriums zu fallen. Dennoch sei der Chip nach wie vor zu leistungsfähig. Für den Export brauche es eine spezielle Lizenz. Ob AMD diese beantragt habe, sei unklar - zumal sich sowohl der Konzern als auch das zuständige Büro im Handelsministerium gegenüber Bloomberg nicht hätten äußern wollen.Mit den Sanktionen möchten die USA den Zugang Chinas zu der modernsten Halbleitertechnik sowie der Produktionstechnik etwa für KI-Chips beschränken. Durch den KI-Hype habe die Thematik noch einmal an Bedeutung gewonnen. Im vergangenen Oktober seien 2022 verhängte Exportbeschränkungen deshalb noch einmal verschärft und mehr Technologien einbezogen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: