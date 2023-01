Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

62,68 EUR +4,34% (09.01.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

63,95 EUR +9,92% (09.01.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

67,24 USD +5,13% (09.01.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Philadelphia Semiconductor Index steige am Montag um 3% und baue damit seinen Jahresgewinn auf rund 7% aus. Maßgeblichen Anteil daran hätten NVIDIA und AMD, die wiederum von einem positiven Analystenkommentar profitieren würden. Die US-Bank Wells Fargo sehe in beiden Unternehmen großes Potenzial.AMD sei der Top-Pick für Wells Fargo mit einem Kursziel von 85 USD. Der Chipkonzern könne 2023 seinen Marktanteil bei Server-CPUs um 5% ausbauen, wobei die Erwartungen eher übertroffen als unterboten werden könnten, so Analyst Aaron Rakers. Den fairen Wert der AMD-Aktie sehe er bei 85 USD.Bei AMD und NVIDIA könnte sich endlich ein Boden ausgebildet haben. Für einen bedingungslosen Einstieg ei es allerdings noch zu früh, nachdem die Abwärtstrends noch intakt seien. Risikofreudige Anleger könnten zumindest einen Fuß in die Tür stellen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: