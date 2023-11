NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Aaron Rakers von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach den Quartalsergebnissen weiterhin mit "overweight" ein.Wells merke an, dass der Anstieg der MI300 Rechenzentrums-GPUs bei mehreren großen Cloud-Kunden bis 2024 den Druck auf die Aktie durch den unter dem Konsens liegenden Q4-Guide ausgleichen sollte. Das Unternehmen weise auch darauf hin, dass der DC-GPU-Umsatz bis 2024 auf über 2 Mrd. USD angehoben worden sei, was deutlich über der angekündigten Erhöhung auf 1,7 Mrd. USD und dem positiven Zen4 EPYC-Anstieg liege.Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel sei von 150 auf 130 USD reduziert worden. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,46 EUR -0,63% (02.11.2023, 14:06)