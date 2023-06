Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

122,02 EUR +1,58% (13.06.2023, 12:05)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

129,19 USD +3,42% (12.06.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (13.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) an.Die Mai-Ergebnisse des Unternehmens würden zeigen, dass die Cloud-Instanzen im Vergleich zum April im Monatsvergleich leicht gewachsen seien und sich im Jahresvergleich verlangsamt hätten, was ein bescheidenes Wachstum in der US-amerikanischen Cloud widerspiegele, während sich die chinesische Cloud sequenziell zu stabilisieren beginne.Sequentiell gesehen sei AMD am stärksten gewachsen, während Intel im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben sei und NVIDIA im Vergleich zum Vormonat um 1% geschrumpft sei. Das Wachstum der AMD-CPU-Instanzen von +3% gegenüber dem Vormonat sei von den ersten Anläufen von Genoa-X angeführt worden, insbesondere bei Microsofts Azure, mit Rom. KeyBanc sehe das Wachstum bei US-CSPs als positiv für AMD an.John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 110,00 auf 150,00 USD erhöht. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie: