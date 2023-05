NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

81,62 USD -9,22% (03.05.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von BofA:BofA streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und senkt das Kursziel von 98 auf 95 USD.Der US-Chipkonzern habe ein ausgeglichenes erstes Quartal gehabt, aber aufgrund einer schleppenden Markterholung einen schwachen Ausblick für das zweite Quartal gegeben, so der Analyst in einer heute am Mittwoch veröffentlichten Studie. Kurz- und mittelfristig gebe es viel Gegenwind für AMD, einschließlich des Werbedrucks durch den Hauptkonkurrenten Intel, eines riskanteren Wachstumsausblicks für Rechenzentren und einer nur bescheidenen Position bei Beschleunigern für künstliche Intelligenz. Daher sehe BofA nur ein begrenztes Potenzial für eine Ausweitung des Aktienmultiplikators.BofA hat in einer aktuellen Aktienanalyse die AMD-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 98 auf 95 USD reduziert. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:73,84 EUR +0,03% (04.05.2023, 14:59)