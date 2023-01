NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

70,07 USD +3,49% (20.01.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.01.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Blayne Curtis, Analyst von Barclays, setzt seine Empfehlung für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "equal-weight" auf "overweight" herauf.Blayne Curtis habe seine Schätzungen für 2024 vorgestellt und sei positiver für die Halbleitergruppe, aber zunehmend negativer für Halbleiter-Kapitalanlagen geworden. Barclays bevorzuge im Jahr 2023 Aktien, die in den Bereichen Datenzentren, PC und Mobiltelefone engagiert seien. Während der Markt für Mobiltelefone seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 korrigiere, könnten die niedrigeren Prognosen für das erste Quartal 2023 "die letzte große Kürzung sein", so der Analyst in einer Research Note. Barclays glaube, dass sich der Gegenwind in China in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Rückenwind verwandeln könnte.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von AMD von "equal-weight" auf "overweight" hoch und erhöht das Kursziel von 70 auf 85 USD. (Analyse vom 23.01.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:65,90 EUR +2,11% (23.01.2023, 12:17)