Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

107,62 EUR +0,37% (02.08.2023, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

117,60 USD +2,80% (01.08.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch im zweiten Quartal habe AMD aufgrund der schwächelnden PC-Nachfrage einen Umsatzrückgang verkraften müssen. Dennoch habe der Chip-Hersteller mit der Zahlenveröffentlichung die Anleger überzeugt - auch weil der Trend wieder stimme und das Management die richtigen Töne treffe. Die Aktie von AMD sei nachbörslich über 4 Prozent nach oben geklettert.AMD habe im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch von 18 Prozent auf 5,36 Milliarden Dollar verkraften müssen. Immerhin habe der Chip-Hersteller die Umsatzschätzungen der Analysten von 5,32 Milliarden Dollar übertreffen können. Die Experten hätten aufgrund des Crashs am PC- und Notebookmarkt bereits mit entsprechenden Rückgängen gerechnet.Im Client-Segment, das die Desktop- und Notebook-Prozessoren umfasse, sei ein Umsatzeinbruch von 54 Prozent auf 998 Millionen Dollar verzeichnet worden. Das Data-Center-Geschäft sei 11 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar geschrumpft, da einige Cloud-Kunden hohe Lagerbestände aufgewiesen hätten und sich der Investitionsfokus auf KI-Beschleuniger gerichtet habe. Hier würden Anleger auf die neuen AMD-Produkte warten wie den MI300 Instinct, der ab dem vierten Quartal des Geschäftsjahres NVIDIA in Sachen KI Marktanteile streitig machen solle.Entsprechend positiv hätten Anleger auf folgenden Satz von AMD-Chefin Lisa Su reagiert: "Unsere KI-Aufträge haben sich im Quartal mehr als versiebenfacht, da mehrere Kunden im großen Maßstab neue Initiativen oder Erweiterungen für eine künftige Implementierung von Instinct-Beschleunigern angestoßen haben. Wir haben große Fortschritte gemacht, um die wachsende Kundennachfrage nach unseren KI-Lösungen für Rechenzentren zu befriedigen, und sind auf dem besten Weg, die Produktion von MI300-Beschleunigern im vierten Quartal zu starten und hochzufahren."Anleger würden AMD die aktuellen Schwächen verzeihen und den Fokus auf das vierte Quartal setzen. Klar sei aber auch: Die verhaltene Prognose für das dritte Quartal dürfte nicht für eine nachhaltige Rally nach den Zahlen ausreichen. Dass alleine die durch die AMD-Chefin erneut geschürte KI-Fantasie die ambitioniert bewertete Aktie in den kommenden Monaten antreiben könne, sei eher unwahrscheinlich.Anleger bleiben dabei und warten auf eine attraktive Nachkaufgelegenheit vor dem wichtigen vierten Quartal, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)