NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

167,69 USD -2,54% (31.01.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.02.2024/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co heben in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) an und empfehlen sie weiter zum Kauf.Das Q4-EPS sei in-line gewesen und der Q1 EPS Ausblick sei aufgrund der Schwäche in allen Segmenten mit Ausnahme von Rechenzentrums-GPUs um 12% verfehlt worden. AMD habe aber einen schneller als erwarteten Anstieg für seine MI300 Prozessoren bemerkt und erwarte nun, dass der Umsatz von Rechenzentrums-GPUs die Marke von 3,5 Mrd. USD übersteige, im Vergleich zu einer vorherigen Prognose von 2 Mrd. USD. Das Unternehmen sei nach dem Bericht und der Telefonkonferenz zunehmend positiver in Bezug auf AMDs Fähigkeit, den KI-Markt für Rechenzentren zu durchdringen.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Advanced Micro Devices-Aktie nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 130 auf 200 USD erhöht. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:157,66 EUR +1,70% (01.02.2024, 10:25)