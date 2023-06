NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Argus Research:Argus Research rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und erhöht das Kursziel von 100 auf 170 USD.Die Gewinne bei Marktanteilen bei Client- und Rechenzentrums-CPUs, die Marktführerschaft bei Konsolenspielen und das stark verbesserte Embedded-Geschäft AMD für ein langfristiges Wachstum würden AMD so positionieren, dass das Unternehmen über dem Wachstum des Marktes und der Vergleichsgruppe liege, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. AMD bringe weiterhin innovative neue Produkte auf den Markt und expandiere von PC, Rechenzentrum und Gaming zu KI-Workloads im Hyperscale-Bereich. Der Aktienkurs spiegele das langfristige Umsatz- und Margenwachstumspotenzial von AMD sowie die anhaltenden Marktanteilsgewinne auf Kosten von Intel (INTC) nicht vollständig wider.Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 100 auf 170 USD angehoben. (Analyse vom 15.06.2023)