Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2024/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 125 USD auf 190 USD.Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal hätten im Wesentlichen den Schätzungen entsprochen, aber der Umsatz habe leicht unter dem Konsens gelegen, was den Abbau von Beständen außerhalb des Kernsegments zu Beginn des Jahres 2024 widerspiegele. Roth MKM füge jedoch hinzu, dass die Kerndynamik von AMD im Bereich der Rechenzentren die Aktien weiterhin stärken könne, da das Unternehmen seine Prognose für 2024 für AMD GPUs deutlich anhebe, was die beschleunigte Kundenakzeptanz widerspiegele.Die Analysten von Roth MKM bewerten die AMD-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:153,70 EUR -3,10% (31.01.2024, 17:40)