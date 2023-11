unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

102,10 EUR +14,49% (01.11.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

108,04 USD +9,69% (01.11.2023, 21:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe mit seinem Q3-Zahlen überzeugen können. Der US-Konzern setze große Hoffnung auf einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte. Mit dem Prozessor wolle AMD im kommenden Jahr bereits 2 Mrd. USD umsetzen, wie Vorstandschefin Lisa Su am Dienstag (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz zu den zuvor veröffentlichten Quartalszahlen erläutert habe. Die Auslieferung solle in den kommenden Wochen beginnen. AMD habe eigenen Angaben zufolge bereits erhebliche Vorbestellungen erhalten, insbesondere von Kunden aus dem Bereich Cloudcomputing.Im laufenden Quartal solle der neue KI-Chip bereits 400 Mio. USD Umsatz einbringen. AMD zufolge werde der Prozessor das Produkt in der Geschichte des Unternehmens sein, das am schnellsten die Umsatzschwelle von 1 Mrd. USD knacke. Der Markt sei "gewaltig", so Vorstandschefin Su. Sie schätze, dass der Markt für KI bis 2027 auf mehr als 150 Mrd. USD wachsen könnte, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)