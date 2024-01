NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Truist:Truist erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Das Analysehaus habe seine Bewertungsmodelle mit neuen Schätzungen für 2025 aktualisiert und dabei auch Makro-/Mikroindikatoren, zyklische Muster, öffentliche Daten und das Feedback seiner Branchenkontakte einbezogen, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Truist stelle fest, dass sich die aggregierten Fundamentaldaten der Branche trotz des extrem phasenverschobenen Wachstums bei den Endmärkten und Produkten eindeutig mitten in einem Aufschwung befinden würden. Truist glaube, dass Halbleiter- und KI-Aktien 2024 weiterhin eine überdurchschnittliche Performance aufweisen würden.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 98 auf 154 USD angehoben. (Analyse vom 05.01.2024)örsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:127,62 EUR +0,73% (08.01.2024, 13:14)