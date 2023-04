XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.04.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Trend weiter am Leben - ChartanalyseDie Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 57 EUR vom 6. Januar in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe das Papier den 10er- und 50er-EMA und in der Folge auch die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren können. Das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei bisher bei 93,96 EUR erreicht worden. Dann habe die Aktie eine Korrektur eingeleitet, wobei sich das Papier nun am wichtigen 50er-EMA befinde.Die AMD-Aktie könnte die Korrektur im Aufwärtstrend nun im Bereich um den 50er-EMA im Tageschart beenden und hier wieder nach oben abprallen. In den Vormonaten seien die Korrekturen immer wieder im Bereich um den 50er-EMA ausgelaufen, bevor dann eine neue Aufwärtsbewegung gestartet sei. Der Aufwärtstrend sei bei dem Papier weiterhin intakt. Erst mit einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart würde sich die Lage für die AMD-Aktie wieder langfristig eintrüben. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:81,87 EUR -0,41% (18.04.2023, 08:19)