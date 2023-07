Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Anleger der in diesem Jahr erfolgsverwöhnten Aktie von AMD hätten zuletzt bittere Kröten schlucken müssen: Gegenüber dem Verlaufshoch bei 133 USD vor wenigen Wochen habe sie eine Talfahrt von knapp 20% hinter sich gelegt. Nach einem Rebound in der vergangenen Woche stünden die Zeichen nun jedoch auf Entspannung - mit der Chance auf kurzfristige Kursgewinne.Selbst bei der überzeugendsten Story, im Falle von AMD die Aussichten auf überproportional hohes Wachstum durch leistungsstarke KI-Chips, würden größere Gewinnmitnahmen nach starken Aufwärtsimpulsen dazugehören. In der Aktie des Halbleiterherstellers hätten das Anleger in den vergangenen Wochen am eigenen Leib erfahren müssen.Große Prominenz habe die Korrektur, da sie verdächtig nach einer drohenden Topbildung und einer damit einhergehenden mittelfristigen Trendwende ausgesehen habe. Diese Gefahr sei nach einem Rebound in der vergangenen Woche aber zumindest teilweise neutralisiert worden.Zur Diskussion gestanden seien zwei wahrscheinliche Kursverläufe: Erstens ein Rücksetzer direkt bis an die Abwärtstrendunterkante bzw. die Horizontalunterstützung bei 100 USD oder zweitens eine Stabilisierung im Bereich von 110 USD, da es wenig darunter bei 108 USD noch eine Kurslücke zu schließen gegolten habe. Der Kursverlauf der vergangenen Woche spreche für die zweite Option.Für die kommenden Tage bedeute das, dass die Aktie ihren Rebound fortsetzen dürfte. Das erste Kursziel hierfür sei der Horizontalwiderstand bei 120 USD, das nächste das Verlaufshoch bei 133 USD. Auf der Habenseite der Bullen stehe, dass der RSI seinen Aufwärtstrend habe verteidigen können und der MACD nach dem Crossing eine Bodenbildung im Plus-Bereich andeute. Trotz der jüngsten Kursschwäche spreche auch dieser Indikator dafür, dass AMD die Trendbeschleunigung Mitte Mai habe behaupten können.In Kürze bevorstehende, brancheninterne Volatilitätsevents seien die monatlichen Umsatzzahlen von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor (TSMC) am kommenden Montag sowie die Quartalszahlen am Donnerstag, den 20. Juli. AMD selbst werde seinen Quartalsbericht voraussichtlich am Dienstag, den 1. August, präsentieren. Bis dahin preise der Optionsmarkt aktuell eine Kursbewegung von 11,5% ein.Nach dem in der vergangenen Woche eingeleiteten Rebound stünden die Chancen auf kurzfristige Kursgewinne in der laufenden Empfehlung von "Der Aktionär" gut. Wer noch nicht investiert sei, könne das jetzt mit einem engen Stopp unterhalb des jüngsten Verlaufshochs bei 107 USD tun. Alle übrigen Anleger könnten etwas großzügiger sein und sich mit einem Stopp bei 80 USD gegen die in den nächsten Wochen wahrscheinliche Volatilität wappnen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)