Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die KI-Rally sei auch am Freitag nicht zu bremsen - NVIDIA oder Super Micro Computer, die heißesten Aktien im Feuer, hätten am Freitag erneut kräftig zulegen können. Und auch AMD steige weiter. Nachdem der Halbleiterproduzent zuletzt erstmals einen Börsenwert von 300 Mrd. USD erreicht habe, habe die Aktie am Freitag zum ersten Mal in seiner Geschichte die 200-USD-Marke überwindet. "The trend is yout friend", heiße es. Bei AMD könnte die Börsenweisheit kaum treffender sein. "Der Aktionär" sei mit der Empfehlung weit im Plus, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)