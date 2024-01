Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Software mit Künstlicher Intelligenz breite sich in immer mehr Alltagsgeräten aus. Auf der CES in Las Vegas gebe es unter anderem Kühlschränke oder Fernseher, die mit KI verbessert worden seien. Aber auch auf Hardware-Seite dürften im Rahmen der Technik-Messe die Chip-Konzerne AMD, Intel und NVIDIA für die ein oder andere Überraschung sorgen.Kameras im Kühlschrank, dank denen man sich den Inhalt anschauen könne, ohne die Tür aufzumachen, gebe es schon seit einigen Jahren. Samsung stelle auf der CES nun ein Kühlgerät vor, das mehr als 30 Lebensmittel erkennen und Rezepte vorschlagen könne, die zudem auf Geschmack und gesundheitliche Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten seien.Auch bei TV-Geräten spiele Software zur Bilderkennung eine immer größere Rolle. Zur CES angekündigte Modelle würden mithilfe von KI den Videoinhalt analysieren und die Wiedergabe anpassen. So lasse LG verschwommene Objekte im Hintergrund schärfer aussehen.Ohne das entsprechende Training der KI seien solche Fortschritte natürlich nicht möglich. Die Chips von Firmen wie AMD oder Intel und insbesondere NVIDIA stünden am Anfang dieser Innovation - sie seien die sprichwörtlichen Schaufeln im neuen KI-Goldrausch. Alle drei Halbleiterkonzerne seien daher auch auf der CES vertreten - mit Keynotes und Ständen.Handlungsbedarf für die Anleger von AMD, Intel oder NVIDIA gibt es vor der Messe nicht - wenn dann gibt es Überraschungen, keine Enttäuschungen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link