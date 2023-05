Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das US-Halbleiterunternehmen AMD habe gestern nach Börsenschluss sein Zahlenwerk für das abgelaufene erste Quartal 2023 vorgelegt. Wie auch bereits im letzten Quartal hätten sich die schwache PC-Nachfrage negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Hinzugekommen seien nun jedoch auch enttäuschende Absatzzahlen betreffend Chips für Rechenzentren.Der Umsatz sei im Jahresvergleich somit von USD 5,887 Mrd. um 9% auf USD 5,353 Mrd. gefallen. Die Erwartungen von USD 5,30 Mrd. hätten dennoch übertroffen werden können.Jedoch habe AMD für das erste Quartal 2023 einen Verlust von USD 139 Mio. verzeichnen müssen, was einem Verlust pro Aktie von USD 0,09 entspreche. Die Erwartungen hätten bei einem Gewinn in Höhe von USD 0,06 je Aktie gelegen. Betrachte man den um Sondereffekte bereinigten Gewinn, so sei dieser im Jahresvergleich ebenfalls signifikant um 39% auf USD 970 Mio. gefallen. Nichtsdestotrotz habe dieser die Erwartungen von USD 926 Mio. aber klar übertreffen können.Ausblick: Für das zweite Quartal 2023 erwarte AMD einen Umsatz von USD 5,3 Mrd. plus oder minus USD 300 Mio., was einem ungefähren Rückgang von 19% im Vergleich zum Vorjahr gleichkomme. Die Erwartungen hätten hier bei USD 5,48 Mrd. gelegen. Es werde zudem davon ausgegangen, dass die Segmente Client und Data Center im kommenden Quartal Umsatzzuwächse verzeichnen könnten. Jedoch sollten diese von den moderaten Umsatzrückgängen in den Sparten Gaming und Embedded getrübt werden. Das zweite Quartal verspreche zudem laut AMD eine Erholung des Chip-Marktes.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.