Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwischen China und den USA herrsche schon länger dicke Luft. Immer wieder habe es Probleme und Unstimmigkeiten zwischen den beiden Großmächten gegeben. Besonders im Fokus seien wichtige Handelsgüter wie Microchips und Halbleiter, da diese Komponenten eine Schlüsselrolle bei vielen Produkten darstellen würden. Die AMD-Papiere würden sich volatil zeigen.China habe Richtlinien verabschiedet, um die Verwendung von in den USA hergestellten Mikroprozessoren von Intel und AMD in staatlichen Servern und PCs zu stoppen, habe die "Financial Times" am Sonntag berichtet.Die Richtlinien würden auch darauf abzielen, die Verwendung von Microsofts Windows-Betriebssystem und von im Ausland hergestellter Datenbanksoftware zu reduzieren und beides durch einheimische Alternativen zu ersetzen, so der Bericht.Chinesische Beamte hätten damit begonnen, die Richtlinien zu befolgen, die erstmals im Dezember eingeführt worden seien. Die Regeln verlangten von Regierungsbehörden oberhalb der Gemeindeebene, bei der Beschaffung Kriterien für "sichere und zuverlässige" Prozessoren und Betriebssysteme zu berücksichtigen, habe die Zeitung berichtet.China arbeite seit Jahren daran, Schlüsseltechnologien aus dem Ausland aus sensiblen Bereichen zu entfernen. Im Jahr 2022 habe das Land angeordnet, dass zentrale Regierungsbehörden und staatlich unterstützte Unternehmen innerhalb von zwei Jahren PCs von ausländische Marken durch einheimische Produkte ersetzen müssten.Die Aktie von AMD habe heute zunächst negativ reagiert. In der ersten Handelsstunde helle sich die Stimmung aber bereits wieder auf und die Bullen würden die Chance für den Einstieg am Support bei der 170-Dollar-Marke nutzen. Etwas tiefer, bei 162 Dollar, stehe ein weiterer technischer Support bereit. Bei der 180-Dollar-Marke verlaufe aktuell der GD50. Der Indikator fungiere aktuell noch als Widerstand. Sollte die AMD-Aktie in den kommenden Tagen weiter anziehen und den Indikator überwinden, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst.Die Nachricht scheinen Anleger schnell verdaut zu haben, so Tim Temp von "Der Aktionär".