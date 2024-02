Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die AMD-Aktie sei am Mittwoch infolge der Quartalszahlenpräsentation vom Vorabend zwischenzeitlich um mehr als fünf Prozent eingebrochen. Trotz der Kursreaktion bleibe die US-Investmentbank angesichts der positiven Zahlen optimistisch für den Chip-Hersteller und habe sogar das Kursziel angehoben.AMD habe am Dienstag einen Umsatz von 6,2 Mrd. Dollar im vierten Quartal (plus sechs Prozent im Quartalsvergleich, plus zehn Prozent im Jahresvergleich) gemeldet, was leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 0,77 Dollar habe dem Konsens der Experten entsprochen. Angesichts dessen habe Analyst Toshiya Hari am Donnerstag sein Kaufvotum bestätigt und das Kursziel von 157 Dollar auf 180 Dollar erhöht.Der Analyst erwarte zwar erhebliche Schwächen im Gaming-Geschäft von AMD. Dennoch sei Hari aufgrund der anhaltenden Kundenakzeptanz im Datacenter-GPU-Geschäft positiv gestimmt, da das Management die Jahresumsatzprognose in dieser Sparte von 2,0 auf 3,5 Mrd. Dollar angehoben habe. Rücksetzer sehe er indes als Nachkaufchance.DER AKTIONÄR sei ebenso wie die Analysten der US-Banken davon überzeugt, dass die Zahlen von AMD als positiv einzustufen seien und der Rücksetzer bei der Aktie eine Chance sei, um weitere Positionen aufzubauen. Der Chip-Sektor sei weiterhin ein heißes Eisen, die Rally in den zugehörigen Aktien dürfte dank einer Menge KI-Fantasie weitergehen.Anleger kaufen nach, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link