NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

108,04 USD +9,69% (01.11.2023, 21:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), senkt aber das Kursziel.Während die Umsatz- und Bruttomargenprognose von AMD für das vierte Quartal leicht hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben sei, verzeichne der US-Chipkozern Marktanteilsgewinne bei Server-CPUs und eine Dynamik im Bereich der Rechenzentren, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Goldman Sachs glaube, dass AMDs Ausblick für das Embedded-Geschäft jetzt risikoarm sei.Goldman Sachs hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 137 auf 125 USD reduziert. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,32 EUR -0,76% (02.11.2023, 14:14)