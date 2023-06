NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

124,53 USD -3,61% (13.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.06.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 80 auf 110 USD.Der am meisten erwartete Teil der Veranstaltung für Rechenzentren und künstliche Intelligenz sei die Vorschau auf AMDs Instinct MI300 Produktfamilie gewesen, obwohl das Fehlen von Kundenankündigungen auf der Veranstaltung selbst einige Investoren überrascht haben könnte, so die Deutsche Bank in einer Research Note. Die Firma sage, dass Rechenzentrums-GPUs eine attraktive Wachstumschance im digitalen Semi-Endmarkt für das Unternehmen darstellen würden.Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für AMD von 80 auf 110 USD angehoben und stuft die Aktie nach der Veranstaltung zum Thema Rechenzentren und künstliche Intelligenz weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:117,22 EUR +1,56% (14.06.2023, 11:47)