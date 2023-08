NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

109,35 USD -7,02% (02.08.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).AMDs Q2-Umsätze hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während die Q3-Umsatzprognose von 5,7 Mrd. USD unter dem Konsens gelegen habe, so die Analysten. Sie würden die Pro-forma-EPS-Schätzung für den Kalender 2023E "im Allgemeinen unverändert" halten, hätten jedoch die Schätzung für den Kalender 2024 um 3% auf 3,70 USD angehoben, was fast ausschließlich auf einen sich erholenden PC-Markt zurückzuführen sei, während sie die Umsatzprognose für Rechenzentren bei 8,6 Mrd. USD belassen hätten, die mit 9,8 Mrd. USD "deutlich unter" dem Konsens liege.Die Analysten von BofA Securities bewerten die AMD-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 130,00 auf 132,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:100,00 EUR +0,03% (03.08.2023, 12:04)