NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

109,816 USD +0,43% (03.08.2023, 15:33)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Matt Bryson, Analyst von Wedbush Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von 145 USD auf 155 USD und stuft den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Die Q2-Ergebnisse von AMD seien nur OK gewesen, sage Bryson. Die Ergebnisse im Bereich Data Center seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was durch einen etwas stärker als erwarteten Anstieg der Client-Einnahmen ausgeglichen worden sei. Die Prognosen für das dritte Quartal seien wohl enttäuschend gewesen, da die Umsätze und Erträge die vorherigen Konsensschätzungen verfehlt hätten, Enterprise Compute vielleicht nicht so schnell gewachsen sei wie erwartet und Gaming und Embedded nach überraschend starken Ergebnissen in beiden Segmenten einen Rückgang erwarten lassen würden. Der Analyst von Wedbush Securities ist jedoch der Ansicht, dass die Anleger über die etwas glanzlosen kurzfristigen Ergebnisse hinwegsehen und sich auf potenzielle Zuwächse einstellen sollten, die im Laufe dieses Jahres beginnen und sich möglicherweise bis 2024/2025 beschleunigen könnten.Matt Bryson, Analyst von Wedbush Securities, hat das "outperform"-Rating für die Advanced Micro Devices-Aktie bestätigt. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,64 EUR +1,67% (03.08.2023, 15:47)