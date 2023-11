NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

108,04 USD +9,69% (01.11.2023, 21:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin mit "outperform" ein.AMD habe ein solides Quartal gemeldet, aber die Prognosen seien relativ schwach im Vergleich zum Konsens, so Northland gegenüber Investoren. Während AMDs DC- und PC-Geschäftsbereiche stark seien, befänden sich Spielkonsolen in einem späten Zyklusrückgang und eingebettete FPGAs in einer Bestandskorrektur, die durch die schwache Industrie- und Kommunikationsnachfrage verschärft werde, so Northland weiter. Die Analysten seien zwar optimistisch, was die KI-Aussichten von AMD angehe, aber "alle 4 Zylinder würden wahrscheinlich nicht vor 2H:24 zünden".Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Aktie von Advanced Micro Devices unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 150 auf 130 USD nach unten angepasst. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,46 EUR -0,63% (02.11.2023, 14:06)