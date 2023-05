NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

81,62 USD -9,22% (03.05.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Raymond James:Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), senkt aber das Kursziel von 115 auf 110 USD.Der US-Chipkonzern habe für das erste Quartal weitgehend unveränderte Ergebnisse berichtet und der Ausblick für das zweite Quartal habe den kürzlich gesenkten Schätzungen entsprochen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Prognose des Managements für ein zweistelliges Wachstum im Bereich Data Center in diesem Jahr aufgrund von Anteilsgewinnen, neuen CPUs und dem Bau von El-Capitan-Supercomputern sei erreichbar.Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "strong buy"-Votum für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 115 auf 110 USD reduziert. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:73,84 EUR +0,03% (03.05.2023, 14:58)