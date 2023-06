NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

123,21 USD -3,24% (15.06.2023, 17:38)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Ambrish Srivastava, Analyst von BMO Capital Markets, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und erhöht das Kursziel von 110 auf 150 USD.Der Analyst verweise auf die ausführliche Präsentation des Unternehmens, in der es darlege, wie es durch eine Kombination seiner CPUs, GPUs/Software-Ökosysteme und DPUs/FPGAs die breiteren Möglichkeiten im Rechenzentrum anvisiere. AMD sei neben NVIDIA das einzige Unternehmen, das über eine etablierte GPU-Fähigkeit verfüge, und selbst ein kleiner Erfolg könne sich für das Unternehmen in Bezug auf die Finanzkennzahlen positiv auswirken.Ambrish Srivastava, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:112,96 EUR -3,95% (15.06.2023, 17:52)