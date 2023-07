Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die besser als erwarteten Intel-Zahlen seien für die am Dienstagabend anstehende Q2-Veröffentlichung von AMD ein positives Vorzeichen. Denn insbesondere im PC-Geschäft habe Intel Anleger und Analysten mit besser als erwarteten Umsätzen überzeugen können. Der Blick auf den aktuellen Server-Markt falle dagegen nicht so rosig aus.Beim Blick auf das Server-Geschäft von AMD seien die Ergebnisse des großen Konkurrenten ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite berichte Intel von einer stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Beschleunigern, die auf der anderen Seite aber die Investitionen in klassische Server-CPUs hemme. Der klassische Bereich sei allerdings auch bei AMD ausgeprägter.Die Chancen stünden gut, dass AMD die Erwartungen der Analysten übertreffe. Anleger sollten daher vor den Zahlen investiert bleiben. Die AMD-Aktie habe am Freitag aber bereits positiv auf die Intel-Zahlen reagiert und schon etwas Überraschungspotenzial eingepreist. Spannend bleibe die Prognose für den Server-Markt, denn die Zukunftsaussichten des attraktiven KI-Portfolios seien hier vielversprechend. Anleger dürften sich hier auf verstärkt auf die Aussagen des Managements konzentrieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze AMD-Aktie: