Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nachdem gestern die Analysten von New Street Research ihr Kursziel für die AMD-Aktie deutlich angehoben hätten, sei heute die UBS an die Reihe. Auch die Schweizer würden das Kursziel von 135 auf 200 Dollar massiv erhöhen. Der AMD-Aktie gebe das positive Analystensentiment rund um das KI-Datacenter weiter Aufwind - zuletzt habe der Chip-Titel 2,2 Prozent im Plus notiert.Die Analysten der UBS würden schreiben, sie seien bezüglich AMDs Umsatzchancen rund um Datacenter-GPUs zuversichtlicher geworden. Die GPUs (Graphics Processing Unit) würden im Datacenter insbesondere für die Beschleunigung von KI-Anwendungen sowie beim Training von KI-Modellen eingesetzt.Die Analysten hätten angemerkt, dass die jüngsten Überprüfungen von Vertriebskanälen und Kunden darauf hinweisen würden, dass AMD Nachfragezusagen für mehr als 400.000 der aktuellen Beschleuniger-Chips MI300A/X für das Geschäftsjahr 2024 vorliegen würden.Darüber hinaus hätte sich AMD mittlerweile ausreichende Kapazitäten bei den Auftragsfertigern gesichert, um diese Nachfrage auch bedienen zu können, so die UBS. Das Fertigungsvolumen könnte dabei rund zehn Prozent des Volumens vom großen Konkurrenten NVIDIA erreichen.Die Zahlen für das Q4 sowie das Geschäftsjahr 2023 wolle AMD am 30. Januar vorlegen. Für das Q4 rechne der Analystenkonsens mit einem Umsatzwachstum von 9,5 Prozent auf 6,13 Mrd. Dollar bei bereinigten Gewinnen je Aktie von 0,77 Dollar. Wirklich spannend werde aber der Ausblick auf 2024, wo Analysten bereits jetzt mit einem Erlösanstieg von rund 19 Prozent auf 26,85 Mrd. Dollar rechnen würden.Auch DER AKTIONÄR sehe AMD als aussichtsreichen KI-Player mit viel Potenzial für 2024 und darüber hinaus. Ob die Quartalszahlen weitere Kursimpulse geben würden, lasse sich angesichts der jüngsten Rally nur schwer absehen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der AMD-Aktie dabei zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 25.01.2024)