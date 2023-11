NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Jefferies & Co rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), senkt aber das Kursziel.Der US-Chipkonzern habe in Q3 beim Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen und im Hinblick auf den Q4-Ausblick verfehlt habe, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Jefferies & Co habe seine Schätzungen und das Kursziel nach dem Quartalsbericht gesenkt. Es sei aber eine positive Überraschung, dass AMD nun erwarte, dass seine KI-Produktfamilie, MI300, im Jahr 2024 2 Mrd. USD ausliefern werde, beginnend mit 400 Mio. USD in Q4 und Q1 2024. Jefferies & Co sei zunehmend positiv in Bezug auf AMDs Fähigkeit, in den DC-KI-Markt einzudringen.Jefferies & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 145 auf 130 USD reduziert. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:100,50 EUR -1,57% (02.11.2023, 14:52)