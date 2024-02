NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.02.2024/ac/a/n)



Singapur (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Phillip Securities:Jonathan Woo, Analyst von Phillip Securities, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "neutral" auf "accumulate" hoch und erhöht das Kursziel von 110 USD auf 195 USD.Woo gehe davon aus, dass das Gesamtumsatzwachstum des Unternehmens in naher Zukunft von einer robusten Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz angetrieben werde, die durch die schwachen AMD-Segmente Gaming und Embedded leicht ausgeglichen werde. Woo sei optimistischer in Bezug auf das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens und sehe Rückenwind für die Margen bis zum Geschäftsjahr 2024.Jonathan Woo, Analyst von Phillip Securities, stuft die Advanced Micro Devices-Aktie von "neutral" auf "accumulate" hoch. (Analyse vom 05.02.2024)