Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

68,88 EUR -2,19% (24.01.2023, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

76,53 USD +9,22% (23.01.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:Stacy Rasgon, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, ändert sein Anlageurteil für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von zuvor "outperform" auf "market-perform".Das PC-Umfeld habe sich seit der Heraufstufung der AMD-Aktie durch Bernstein im Februar letzten Jahres "erheblich verschlechtert", so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen füge hinzu, dass sich seine Annahme, AMD würde sich als relativ immun gegen eine Verschlechterung der Vertriebskanäle erweisen, als falsch erwiesen habe.Stacy Rasgon sei "zunehmend besorgt über die potenzielle PC-Dynamik" und sage, dass das Verhalten von Intel in letzter Zeit "semi-destruktiv" gewesen sei, da es sowohl den Preis als auch die Kapazität als "strategische Waffe" eingesetzt habe. Bernstein sehe ein zunehmendes Risiko für die AMD-Schätzungen und halte eine mehrfache Expansion für unwahrscheinlich, bis die Anleger "ein Gefühl für die Talsohle bekommen".Stacy Rasgon, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. von "outperform" auf "market-perform" herab. Das Kursziel werde von 95 auf 80 USD reduziert. (Analyse vom 24.01.2023)Börsenplätze AMD-Aktie: