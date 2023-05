Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christian Schwab von Craig-Hallum Capital:Christian Schwab, Analyst von Craig-Hallum Capital, stuft die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) von "hold" auf "buy" hoch.Das Client-PC-Geschäft von AMD, das im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 65% zurückgegangen sei, dürfte die Talsohle in diesem Quartal erreicht haben, so das Unternehmen. Nach einer großen Bestandskorrektur in der Branche und einem schwachen makroökonomischen Umfeld in diesem Jahr erwarte Craig-Hallum, dass das PC-Geschäft des Unternehmens im Jahr 2024 wieder zweistellig wachsen werde.Noch wichtiger sei, dass das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Stärke gewinnen und ein zweistelliges Umsatzwachstum für das gesamte Jahr erzielen werde, so das Unternehmen.Darüber hinaus sehe Craig-Hallum AMD als eines der wenigen Unternehmen mit einer gewissen Größenordnung, das seiner Meinung nach zu einem größeren Gewinner im Bereich der künstlichen Intelligenz werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: