Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es komme nicht selten vor, dass sich Analysten irren würden oder mit ihren Einschätzungen daneben gelegen hätten. Nur gelegentlich höre man aber, das offen zugegeben werde, wenn sich ein Research-Team in einer Aktie geirrt habe. Bei Northland sei das jetzt der Fall gewesen, dort habe man seine Haltung überdacht und AMD nun zum Kauf empfohlen.Ein Research-Team um den überaus treffsicheren Analysten Gus Richard habe AMD von "market-perform" hochgestuft und die Aktie mit einem Kursziel von 150 Dollar zum Kauf empfohlen. Bei Northland Securities räume man ein, das Potenzial des Rivalen von Intel und NVIDIA unterschätzt zu haben - auch in Bezug auf die Bewertung des Unternehmens: Hier müsse man damit rechnen, dass AMD künftig mit Vielfachen bewertet werde, wie sie auch bei anderen KI-Aktien veranschlagt würden. Das rechtfertige höhere Kurse.Zwar rechne das Team nicht damit, dass es AMD und Chefin Lisa Su gelingen werde, NVIDIA im Bereich Grafikprozessoren die Technologie- und Marktführerschaft zu entreißen. Nichtsdestotrotz habe das Unternehmen mit seinen MI-300-Prozessoren und dem Supercomputer El Capitan die Chance, vor allem in der zweiten Jahreshälfte großen Erfolg zu haben und sich wichtige Marktanteile zu sichern.Das Upgrade stoße am Markt auf Gegenliebe. AMD notiere zur Stunde mit etwa einem halben Prozent im Plus und setze damit den in den vergangenen Tagen eingeleiteten Rebound fort. Kurzfristige Kursziele seien 120 sowie 133 Dollar. Für größere Impulse könnten die für Montag erwarteten Monatsumsätze des Auftragsfertigers und wichtigen Kooperationspartners Taiwan Semiconductor sorgen.AMD sei laufende Empfehlung von "Der Aktionär". Wer investiert sei, lasse seine Gewinne von etwa 7 Prozent seit Empfehlung laufen und beachte den Stopp bei etwa 80 Dollar. Wer noch nicht investiert ist, wartet entweder einen weiteren Pullback oder ein proyzklisches Kaufsignal, etwa den nachhaltigen Anstieg über 120 Dollar, ab, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link