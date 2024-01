NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

162,67 USD +1,56% (18.01.2024, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktien des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) hätten im heutigen Intraday-Handel ein neues Rekordhoch markiert, was aber nicht habe gehalten werden können. Rückenwind verliehen hätten positive Quartalszahlen des taiwanischen Konkurrenten TSCM und ein positiver Analystenkommentar von TD Coewn zu AMD selbst. Der Hauptgrund für die optimistische Einschätzung sei der potenzielle Erfolg des US-Chipkonzerns im Bereich der Künstlichen Intelligenz.Die AMD-Aktie sei eine laufende Empfehlung. Bereits investierte Anleger würden auf ein neues Allzeithoch hoffen, was zu Anschlussgewinnen führen dürfte, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:149,68 EUR +1,68% (18.01.2024, 22:26)