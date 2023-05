Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

111,98 EUR +11,18% (25.05.2023, 18:59)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

119,79 USD +10,64% (25.05.2023, 18:45)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AMD-Aktie schieße heute dank NVIDIA um knapp zehn Prozent auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Während der Zweikampf um die beste Tagesperformance klar an NVIDIA gehe, habe AMD den Preiskampf, was die preisgünstigste Grafikkarte der neuen Generation betreffe, gewonnen. Dieser Wettbewerbsvorteil dürfte das Unternehmen weiter stärken.AMD habe die brandneue Grafikkarte Radeon RX 7600 mit einem attraktiven Preis von 300 Euro auf den Markt gebracht. Mit diesem kostengünstigen Angebot strebe der Konzern an, eine breite Kundschaft anzusprechen.Charttechnisch befinde sich AMD in einem Aufwärtskanal, der sich durch den Ausbruch über die Nackenlinie des Doppeltiefs im März bei 79,20 Dollar gebildet habe. Die Aktie habe in der Folge den Sprung über die beiden Horizontalen bei 91,15 Dollar und 104,49 Dollar gemeistert.Nach dem bestandenen Test des Supports bei 104,49 Dollar im Zuge der positiven Quartalszahlen von Anfang Mai stehe einer weiteren Aufwärtsbewegung nun nichts mehr im Weg, zumal AMD von dem Hype um KI-Aktien profitiere. Grünes Licht gebe es auch vom MACD-Indikator, der weiterhin aktiv sei.Bei AMD laufe es derzeit rund, zusätzliche Fantasie verschaffe der KI-Hype. Das Chartbild habe sich dank der jüngsten Rally aufgehellt.Das nächste Ziel liegt nun am Februar-Hoch 2022 bei 132,86 Dollar, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 25.05.2023)